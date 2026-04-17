Restano da sciogliere ancora gli ultimi dubbi di formazione in casa Inter, a poche ore dalla sfida di campionato con il Cagliari, in programma a San Siro, stasera, con fischio d'inizio alle 20.45.

Secondo Sky Sport. Cristian Chivu, che in difesa dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni e Yann Bisseck, sembra orientato a schierare Stefan de Vrij dal via al posto di Francesco Acerbi, con Manuel Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati a far da scudo davanti a Yann Sommer. In mezzo, Nicolò Barella parte in vantaggio rispetto a Davide Frattesi, che potrebbe avere una chance; con il sardo confermati Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski.

A sinistra spazio a Federico Dimarco, a destra dovrebbe correre Denzel Dumfries, anche se ieri sono stati provati Luis Henrique e Andy Diouf in allenamento. In attacco, Francesco Pio Esposito è avanti rispetto a Ange Yoan Bonny nel ballottaggio da cui uscirà il partner di Marcus Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.