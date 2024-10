Artem Dovbyk 'vede' l'Inter. L'attaccante della Roma, tornato acciaccato dalle partite con la sua Ucraina per un'infiammazione al ginocchio, nell'allenamento mattutino in corso a Trigoria sta lavorando con il resto del gruppo. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che l'ex Girona dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per il big match dell'Olimpico.