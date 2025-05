Intervenuto ai canali ufficiali dopo il successo ottenuto ieri sera contro l'Auxerre, il centrocampista diciannovenne del PSG, Senny Mayulu ha parlato con soddisfazione ed entusiasmo, mandando un messaggio con destinatario l'Inter: "È stata una bella serata per l'ultima partita al Parc, abbiamo concluso con una vittoria, quindi è una bella ricompensa" ha detto celebrando l'ultima gioia ottenuta al Parco dei Principi.

"Abbiamo potuto festeggiare con gioia e buon umore" ha continuato prima di avvisare i nerazzurri, avversari dei francesi in finale di Champions in programma per il prossimo 31 maggio: "È sempre importante vincere quando si gioca al Paris Saint-Germain. Giochiamo ogni partita allo stesso modo, vogliamo vincerle tutte. Questo ci permette di prepararci al meglio per quello che verrà".