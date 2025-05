Il Paris Saint-Germain potrà contare sul tifo di una tifosa d'eccezione per la finale di Champions League contro l'Inter. Si tratta dell'attrice Natalie Portman, che intervistata dall'emittente transalpina Canal+ ha espresso tutta la sua convinzione sulla vittoria degli uomini di Luis Enrique: "Il PSG ce la farà. la squadra è la migliore di sempre! Tutto quello che so sul calcio l'ho imparato da mio figlio, il quale dice che la partenza di tutte queste superstar ha permesso l'emergere di giovani giocatori che giocano in squadra come mai era successo prima, quindi penso che andrà bene. Se sono tifosa? Ovviamente".