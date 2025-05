L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, ha commentato in veste predittiva la lotta Scudetto: "Sono convinto che vincerà il Napoli. E l'Inter anche se vince con la Lazio, per me non prenderà punti a Como. Per il Napoli non vedo intoppi, solo lo stress mentale che impone l'opinione pubblica sulla partita di Parma. Conte riuscirà a proteggere il gruppo adesso. Un po' di nervosismo ci sta, ma è un'occasione più unica che rara questa".