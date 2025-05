Ivano Boscolo Bielo, presidente dell'Union Clodiense, ha parlato in conferenza stampa di un possibile ripescaggio della sua società, che è retrocessa dalla C alla D. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di TuttoC.com: "Riguardo al ripescaggio, presenteremo le iscrizioni sia per la Serie C che per la Serie D, come richiesto dalla procedura. Ho incontrato il presidente Marani, ma non ci sono garanzie: la Lega Pro farà le sue valutazioni. Non siamo particolarmente fiduciosi, ma sappiamo che diverse società hanno difficoltà, come riportato dai giornali. Quest’anno il campionato, soprattutto nel girone C, è stato falsato: due squadre con problemi economici sono state retrocesse, ma non escluse, riducendo le retrocessioni effettive a una sola. Se fossero state eliminate, ci sarebbero stati due posti liberi. Davanti a noi ci sono altre squadre, come l’Inter Under 23, ma siamo in corsa. Le società penalizzate quest’anno non possono richiedere il ripescaggio, il che potrebbe favorirci".