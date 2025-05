Raffaele Di Gennaro è il protagonista del Matchday Programme dell'Inter nel giorno della sfida di San Siro contro la Lazio. Il terzo portiere nerazzurro parte dallo spiegare che cosa rappresenti per lui il club meneghino: "Ho trascorso 10 anni nel Settore Giovanile e l’Inter per me significa casa e famiglia. Dopo aver fatto le mie esperienze fuori ho avuto la fortuna di tornare a vestire questa maglia l’anno scorso in una stagione spettacolare e di vivere tantissime emozioni con questo gruppo incredibile. Il calcio mi ha sempre dato una grandissima emozione, è il mio sogno e il mio amore. Ogni volta che indosso i guanti ed entro in campo sento quella passione che mi ha spinto a diventare un calciatore".

LEGEND NERAZZURRA DA SFIDARE - "Milito, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui e ho visto da vicino le sue incredibili qualità. Poi non posso non citare Ronaldo il Fenomeno".

SFIDE IN ALLENAMENTO - "C'è l'imbarazzo della scelta, abbiamo una squadra con tantissima qualità. Se devo scegliere un giocatore dico Lautaro perché è davvero difficile fermarlo".

L'ESORDIO IN NERAZZURRO - "Il 26 maggio 2024: l’esordio in Serie A con l’Inter è stato il momento in cui ho coronato il mio sogno".

LA SECONDA STELLA - "Un momento indimenticabile, la festa scudetto. Ricordo che tenevo in braccio mio figlio con la maglia numero 20, aveva quasi nove mesi e si guardava intorno incredulo. Averlo lì in quel momento in mezzo a tutta la nostra gente che festeggiava è stato fantastico. È stata una giornata spettacolare, in giro per Milano con i nostri tifosi con tante risate e cori dopo un anno di lotte e sacrifici…è stato bellissimo".

