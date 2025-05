Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, assenti per squalifica domenica sera a San Siro per Lazio-Inter, non hanno preso parte all'allenamento dei biancocelesti andato in scena a Formello questa mattina. Oltre a loro due, sono rimasti a riposo anche Gustav Isaksen e Pedro, una scelta di Marco Baroni che - secondo i colleghi de Lalaziosiamonoi.it - rientra nel contesto di una semplice gestione. A parte, infine, Nuno Tavares, la cui convocazione appare difficile.