Luis Henrique si avvicina sempre più all'approdo in nerazzurro. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il 23enne esterno brasiliano, protagonista in questa stagione con il Marsiglia grazie a 9 gol in 35 presenze, ora appare davvero a un passo dall'Inter: il club francese sta riducendo le pretese di una decina di milioni rispetto ai 30 chiesti inizialmente.

L'OM sembra intenzionato ad andare incontro alla proposta dell'Inter e i contatti sono quotidiani: possibile un nuovo incontro a breve per definire l'accordo. Decisivo l'anticipo con il quale Ausilio e Marotta si sono mossi sul ragazzo, bruciando la folta concorrenza e assicurandosi l'ok totale in modo da poterlo mettere a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale. Luis Henrique sarà l'alternativa a Dumfries.