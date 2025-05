"Ho tanti ricordi che mi legano a questi colori". Parole e musica di Julio Cruz, intervistato nel MatchDay Programme dell'Inter nel giorno della sfida tra i nerazzurri e la Lazio: "La mia Inter? È stata una squadra che ha costruito delle basi solide, un gruppo di uomini che volevano dimostrare quanto valevano, che volevano scendere in campo per vincere e fare felici i tifosi. Ci sono tanti momenti che non dimenticherò, dalla vittoria della prima Coppa Italia all’amore incondizionato dei tifosi che sono sempre rimasti al nostro fianco, le partite in Champions, lo Scudetto vinto a Parma…".

Cosa pensi di questa Inter?

"È solida e compatta e ha tanta voglia di vincere. C’è un gruppo unito, capace di soffrire e che sa far divertire. Vedo tanta armonia e un allenatore che sta guidando al meglio una grande squadra".

