Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ancora una volta della corsa scudetto sempre più calda in questi scampoli finali di stagione: "Se il Napoli dovesse perdere punti e l'Inter vince, è vero che il Como gioca un grande calcio ma l'Inter non si farà sfuggire il titolo in quel caso. Il Napoli è in difficoltà, se il Parma gioca una partita attenta può metterti in difficoltà. L'Inter ha più armi da questo punto di vista".