L'Inter oggi ospita la Lazio a San Siro con l'undici migliore (out solo Lautaro e Frattesi) mentre il Napoli farà tappa al Tardini per sfidare il Parma. Intanto, sullo sfondo, la Serie A aspetta i risultati delle gare di oggi per risolvere il rebus dell'ultima giornata, per ora fissata in calendario nel weekend del 24/25 maggio.

Domani è in programma un consiglio di Lega per prendere una decisione definitiva. "Se Napoli e Inter fossero ancora a duello per lo scudetto, i loro incontri potrebbero essere anticipati in settimana, in modo da tenere uno slot domenicale per l’eventuale spareggio, a distanza di sicurezza dalla finale di Champions - scrive Tuttosport -. Da superare le obiezioni di De Laurentiis, ma l’ipotesi di giocare sabato con spareggio martedì a sua volta non entusiasma l’Inter". Da considerare anche la variabile Cagliari, avversario del Napoli all'ultima giornata ma legato al discorso salvezza. C'è poi un altro scenario: se stasera il Napoli vincesse lo scudetto, allora Como-Inter potrebbe essere comunque anticipata per dare più riposo ai nerazzurri in vista della finale di Champions League.