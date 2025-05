Anche la Juventus è forte su Luis Henrique, obiettivo di mercato dell'Inter corteggiato anche da un paio di club inglesi. È quanto afferma sulle sue pagine Tuttosport: l'augurio del Marsiglia è che l'aumento delle pretendenti possa favorire un'asta, secondo il quotidiano possibile solo se venisse in qualche modo incrinato il patto tra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore, rafforzato anche dall'incontro di mercoledì a Roma tra il ds Piero Ausilio e uno degli agenti in cui è stato raggiunto un accordo sulla base di un quinquennale da 2,2 milioni a salire.

Resta però da trovare l'intesa con l'OM: l'Inter ha messo sul piatto 22 milioni più 3 di bonus, i francesi ne chiedono 30-35 e hanno iniziato i colloqui anche con altre società. "Anche perché il mercato è pieno di voltafaccia e ribaltoni come per esempio, restando ai duelli tra Inter e Juventus, insegna quanto accaduto con Gleison Bremer che si era promesso ad Ausilio ma, quando i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Torino, non ci ha messo molto a fare altrettanto con la Juventus. All’Inter - al momento - si sentono tranquilli su Luis Henrique e contano di regalare a Inzaghi lui, oltre a Petar Sucic, già per il Mondiale per club", conclude TS.

