Con l’avvicinarsi della fine della stagione 2024/2025, la Juventus comincia a gettare le basi per la prossima annata. Uno dei primi nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, destinato a lasciare il Lille al termine del contratto.

Il giocatore ha infatti annunciato ufficialmente l’addio al club francese, e sarà disponibile a parametro zero, una condizione che lo rende particolarmente appetibile per diverse big europee. Come riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare le condizioni economiche dell’operazione e le richieste dell’entourage.

David rappresenta un profilo ideale per chi cerca un attaccante moderno, veloce, duttile e con esperienza internazionale. Il suo nome, però, non è esclusiva dei bianconeri: anche l’Inter e il Napoli sono sulle sue tracce. I nerazzurri lo tengono sotto osservazione in vista di possibili cambi in attacco, mentre il club partenopeo lo valuta come rinforzo importante nel contesto del rinnovamento tecnico atteso in estate.

La corsa per Jonathan David è ufficialmente iniziata. La Juventus si è inserita con decisione, ma dovrà affrontare la concorrenza serrata di altri top club italiani per assicurarsi uno dei potenziali colpi più interessanti del mercato a costo zero.