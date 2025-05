L'edizione milanese de La Repubblica si concentra oggi anche su Evaristo Beccalossi, in ripresa dopo i 47 giorni di coma a causa di un'emorragia cerebrale. In questo periodo complicato per lui e per la sua famiglia, l'ex leggenda dell'Inter ha potuto rcevere l'affetto e la vicinanza di tante persone del mondo dello spettacolo e dello sport, compreso ovviamente quello del calcio.

In particolare, racconta il quotidiano generalista, tanti baby giocatori cresciuti dal Becca non hanno rinunciato a farsi sentire: dai fratelli Esposito a Fagioli, da Bonazzoli a Oristanio fino a Salcedo. Senza dimenticare chi l'azzurro l'ha indossato tanti anni fa, come Aldo Serena a Roberto Mancini.