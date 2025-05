Sarà il Lecce il prossimo avversario del Torino in campionato. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Paolo Vanoli presenta l'impegno dei granata tornando anche sul ko di settimana scorsa contro l'Inter: "Squadra alta? Con il cambio di modulo siamo diventati più aggressivi, è un aspetto per arrivare ad essere più pericolosi in zona gol. Se conquisti palla nella metà campo avversaria, hai meno campo per stressare gli avversari. A volte non lo abbiamo fatto bene, a volte come con l'Inter nella ripresa non abbiamo fatto bene le preventive, però è un aspetto che è anche una strategia".

"Con l'Inter - ammette Vanoli - ho esasperato questo perché volevo una squadra coraggiosa e che provasse a non far giocare l'Inter nonostante le loro qualità, concedendo anche qualche occasione in più. Ma se guardiamo l'atteggiamento, abbiamo avuto l'occasione di Lazaro, quella di Adams che ha sbagliato uno stop di petto, la parata di Martinez su Adams, una gran chiusura di Calhanoglu... Queste cose non si contano, a volte si passa un messaggio negativo. Voglio questo fino alla fine, una squadra che dia tutto. Dobbiamo sempre stare in partita, anche a Lecce, e vuol dire capire i momenti di queste gare: gli avversari si giocano tantissimo, l'aspetto psicologico va capito. Bisogna capire se dare pressione perché sono in difficoltà, oppure quando respirare con la difesa bassa ma rimanendo sempre aggressivi"