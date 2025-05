Tutto riaperto. Riapertissimo. Il pari clamoroso del Napoli con il Genoa (imbottito di giovani) ha rilanciato l'Inter nella corsa scudetto quando quasi nessuno ci credeva più e adesso la pressione rischia di schiacciare la squadra di Conte, che forse sentiva il tricolore già in tasca. I nerazzurri, invece, rinati come l'Araba Fenice, hanno la testa sgombra da ansie e sanno che adesso tutto quello che viene è tanto di guadagnato.

QUI INTER – Inzaghi scansa il turnover totale visto con il Torino e reinserisce quasi tutti i titolarissimi. Restano out solo Lautaro, che punta Como e Psg, e Frattesi. Per il resto, recuperati Pavard e Mkhitaryan: l'armeno, addirittura, insidia seriamente Zielinski per una maglia da titolare completando la mediana con Barella e Calhanoglu che una settimana fa erano partiti dalla panchina. Dal 1' anche Sommer, Acerbi, Dumfries, Dimarco e Thuram (che farà coppia con Taremi, quest'ultimo in vantaggio su Arnautovic). Inevitabile, nella ripresa, la gestione delle forze con l'obiettivo di far arrivare nella forma migliore l'intera rosa alla finalissima di Monaco di Baviera.

QUI LAZIO – I biancocelesti sperano ancora in un posto Champions, ma arrivano a Milano con qualche defezione importante. Oltre agli squalificati Zaccagni e Pellegrini, infatti, sono in infermeria anche Lazzari e Patric (stagione già finita). Da valutare le condizioni di Isaksen e Tavares per i noti problemi muscolari che li affliggono. Possibile l'inserimento di Pedro e Dele-Bashiru dal 1' con Dia e Castellanos nei quattro ruoli offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Berenbruch, Correa, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Frattesi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi; Pedro, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos.

Panchina: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Tavares, Basic, Belahyane, Vecino, Ibrahimovic, Isaksen, Tchaouna, Noslin.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: Pellegrini (1), Zaccagni (1).

Indisponibili: Lazzari, Patric.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: di Paolo (Guida).

