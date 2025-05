Simone Tiribocchi, ex attaccante di Lecce e Atalanta, ha parlato al podcast Calcio sul canale The Squad. Di seguito un estratto del suo intervento ripreso da TuttoNapoli: "David è il Thuram dell’Inter, può fare tutti e due i ruoli e al Napoli ne gioverebbe Lukaku. Con il doppio attaccante poi Raspadori sarebbe finalmente nel suo ruolo. De Bruyne? Per me è una voce per Conte assolutamente, se no non la fanno uscire adesso".