Il Marsiglia, già qualificato in Champions League, ospita in casa il Rennes nell'ultima giornata del campionato francese con l'obiettivo di chiudere al secondo posto, dietro al Psg e davanti al Monaco.

Panchina iniziale per Luis Henrique: il nome dell'esterno brasiliano, obiettivo di mercato dell'Inter, non compare nell'undici titolare scelto da De Zerbi. Per il classe 2001 potrebbe essere l'ultima apparizione al Velodrome.

