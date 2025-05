Il Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, non deve temere nessuno. A dirlo è Beppe Signori che, guardando la squadra di Vincenzo Italiano, ha rispolverato una frase che era solito dire Carlo Mazzone da allenatore dei rossoblu: "Sa come diceva Mazzone, a noi che eravamo forti, perché mi sembra di essere tornato a quegli anni in cui non avevamo paura di nessuno e, anzi, altri avevano paura di incontrare il Bologna? Carlo Mazzone faceva così, in romanesco puro, alla Carletto: 'Incontriamo la Juve? E stica... La prossima è contro l'Inter? E stica..'. Voleva dire che erano gli altri a doversi preoccupare di noi e non viceversa. Ecco, questo Bologna oggi è così: incontrarlo non è più farsi una gitarella. Proprio no. Un po' come capitava una volta all'Atalanta, che oggi è una big conclamata".