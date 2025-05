Stefano Canali, CEO dell’omonima azienda di abbigliamento, racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport la sua ultima sfida, quella di diventare Official Formal Wear Partner dell'Inter: "Seguo l’Inter perché gioca bene, è una squadra che ha un management di livello: un rapporto interpersonale per noi è un buon viatico per quello che poi diventa un business. Un pronostico per il finale di stagione? No, assolutamente".

Una persona che l’ha ispirata.

"Vorrei dire Falcao, dirò mio padre Eugenio che è mancato un paio d’anni fa ed era tifosissimo dell’Inter. Per come ha sviluppato insieme ai fratelli l’azienda: dietro l’avventura che abbiamo ereditato ci sono tanti sacrifici".

Interista preferito?

"Beppe Marotta, un vero fuoriclasse, il dodicesimo uomo in campo".

