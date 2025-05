Jonathan Ikoné e Francesco Pio Esposito sono i due obiettivi del Torino per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Analizzando le possibili mosse estive dei granata, Tuttosport si concentra anche sul baby attaccante di proprietà dell'Inter che tanto bene sta facendo allo Spezia in Serie B (17 reti e 2 assist in 35 presenze).

Il club nerazzurro vuole che il ragazzo continui a crescere e non ha intenzione di perderne il controllo, mentre il Torino l'ha già chiesto in prestito con diritto di riscatto. "Il club nerazzurro - si legge - ha preso tempo, indicando nel contempo di preferire un prestito puro (eventualmente, si potrà ragionare su un diritto e un controdiritto di riscatto)". Chiaro che, qualora lo Spezia dovesse centrare la promozione in Serie A attraverso i playoff, i liguri scatterebbero in pole per la conferma di un nuovo prestito. Sono comunque da segnalare anche i sondaggi di Parma e Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!