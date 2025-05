Nando Orsi, interpellato dai colleghi di Radio Marte, ha parlato del momento della formazione di Inzaghi: "Per l’Inter è importante, perché lo scudetto era ed è un obiettivo: è vero che c’è la finale di Champions ma i nerazzurri possono ritrovarsi con due titoli ma anche con nessuno. Quindi la squadra di Inzaghi sentirà la pressione, deve anche riattaccare un po’ la spina dopo aver vinto contro il Torino, perché non pensava di rientrare in corsa in modo così importante. L’Inter comunque ha l’obbligo di vincere entrambe le partite, quantomeno per provarci", ha concluso.