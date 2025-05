Denis Zakaria, centrocampista del Monaco, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Che cosa s'aspetta dalla finale di Champions? “Una bella partita. Sapevo che l'Inter è una grande squadra, ma mi ha impressionato per il percorso compiuto. Il Psg è la squadra più forte affrontata quest'anno. Entrambe lo sono, non vedo l'ora di vedere la finale”.

Quali sono le caratteristiche rispettive?

“L'Inter gioca da vera squadra, che sa esattamente cosa fare, perfettamente coordinata da un punto di vista tattico. Il Psg è una squadra giovane, molto vivace nel gioco, nei dribbling, nella volontà di provocare sempre l'avversario. Da un lato una squadra che difende davvero bene, dall'altro una che attacca sempre: sarà interessante”.

Quali giocatori possono fare la differenza?

“Dembélé per il Psg per l'imprevedibilità: è in grado di creare il pericolo in qualsiasi momento. E due lato Inter. Senza Thuram non è la stessa Inter. Thuram ha pesato molto sul percorso dei nerazzurri. E' un elemento chiave, come Sommer che fa prestazioni straordinarie”.

Pronostico?

“Anche se sono del Monaco, da ex della Juventus non posso che sperare che il Psg batta l'Inter” .