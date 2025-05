Il Milan Futuro, la squadra B rossonera, retrocede in Serie D. Ad avere la meglio è la SPAL che ribalta l’1-0 dell’andata, battendo 2-0 la squadra allenata da Oddo.



Il Milan Futuro è la prima d ormazione Under 23 retrocessa in Serie D tra tutte dal 2018. Un record negativo che testimonia il fallimento parziale del progetto rossonero. Dalla prossima stagione è atteso l'esordio della seconda squadra dell'Inter.



E la retrocessione del Milan suona come un assist proprio per l'Inter. La squadra nerazzurra potrà iscriversi al girone B di Serie C senza modificare alcun regolamento, visto che ogni girone ora avrà una seconda squadra Under 23 (le altre sono Atalanta e Juve).