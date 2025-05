Nuovo allenamento mattutino per la Lazio di Marco Baroni a Formello in vista della gara contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste ha lasciato a riposo quest'oggi Gustav Isaksen, Pedro e gli squalificati Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, oltre allo spagnolo Patric. Prosegue il lavoro differenziato per Nuno Tavares: per capire se l'esterno portoghese potrà essere a disposizione domenica a San Siro saranno decisivi i prossimi allenamenti. Domani, inizieranno le prove tattiche.