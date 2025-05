Cesc Fabregas, vicino ormai a suggellare l'intesa per il rinnovo di contratto con il Como, alla vigilia della gara di Verona comincia a fissare alcuni paletti sulla squadra che vuole in futuro nel corso della rituale conferenza stampa: "Per il futuro voglio meno giocatori, avere 20 giocatori. Alcune scete da fare per forza. Adesso per noi vincere è facile, giochiamo liberi di testa. A me non piace dire bugie. Parlare di Europa il prossimo anno, me lo chiedono i tifosi. La prossima deve essere una stagione di consolidamento".

Un punto fermo però viene subito fissato: "Nico Paz è fondamentale per noi. Calma e passi non più lunghi della gamba. Per andare in Europa tutti allineati prima di tutti la società. Io direi il prossimo anno di stabilità e poi – ripeto – provare a fare salto in avanti".

