Con le gare disputatesi quest'oggi, si è conclusa la regular season del campionato Primavera 1. Il colpo lo fa il Milan di Federico Guidi, che batte 3-1 il Monza e approfittando della sconfitta del Verona in casa del Monza scavalca gli scaligeri al sesto posto e guadagna l'ultimo posto utile per i playoff Scudetto. I rossoneri affronteranno ai quarti di finale il Sassuolo terzo in classifica, la vincente sfiderà l'Inter di Andrea Zanchetta nella semifinale in programma martedì 27 maggio al Viola Park.

L'altro quarto di finale vedrà di fronte Fiorentina e Juventus; chi vincerà dovrà vedersela con la Roma che ha chiuso la fase campionato al primo posto.