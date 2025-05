Alla finale di Champions League si penserà più avanti: ora la testa dell'Inter è tutta sulla Lazio e sulle ultime speranze di arrivare allo scudetto. Simone Inzaghi ci crede e, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, "la stessa idea è condivisa dai suoi ragazzi rimasti in ritiro ieri notte ad Appiano: hanno tutti messo tra parentesi i bollori Champions per concentrarsi sulle possibilità di tricolore, cresciute dopo la testata del genoano Vazquez al Maradona". I nerazzurri sanno che non dipenderà solo da loro, ma vincere anche oggi vorrebbe dire continuare ad aumentare la pressione sul Napoli, in campo stasera al Tardini di Parma.

Per la sfida di San Siro (dove sono attesi 70 mila spettatori che si sommano ai precedenti 1.916.728 stagionali) contro i biancocelesti, il tecnico piacentino sembra intenzionato a confermare l'undici che ha eliminato il Barcellona dall'Europa, ma ancora senza Lautaro che si accomoderà in tribuna: sarà Taremi il partner d'attacco accanto a Thuram, mentre a centrocampo si rivedrà il recuperato Mkhitaryan con Calhanoglu e Barella. Davanti a Sommer ci saranno invece Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Solo panchina per Pavard, mentre l’altro acciaccato Frattesi non sarà convocato.

