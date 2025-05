L'Inter è pronta alla partita di sfida alla Lazio e al Napoli insieme, da giocare in contemporanea con i rivali partenopei, impegnati col Parma. A rincorrere nella lotta scudetto sono, dopo l'intasatissimo e struggente aprile, i nerazzurri. Che inseguono sì la squadra di Antonio Conte, ma lo stanno facendo "col morale altissimo e la testa leggera" come sottolinea il Corriere della Sera che per questa volata finale consiglia: "A questo punto è del tutto inutile pensare ai punti persi per strada, meglio considerare che le due vittorie che hanno rilanciato l'Inter sono arrivate grazie alle seconde linee e che oggi contro la Lazio, a parte Lautaro ancora ai box, Inzaghi inizia le grandi manovre in vista di Monaco rilanciando quasi tutti i titolarissimi".

L'intento è uno: vincere per rimandare il verdetto all'ultima gara in trasferta a Como. "Però, vada come vada - compresa l'ipotesi dello spareggio per lo scudetto — ha tutta l'intenzione di tenere alti i giri del motore, per prepararsi ad affrontare Donnarumma e soci". Mentre a Parigi, l'avvicinamento al match di Monaco, si vive con più relax che a Milano, il "piano personalizzato per i vari big interisti oggi prevede, un po' a sorpresa, il ritorno di Mkhitaryan" - si legge nelle indicazioni del Corsera che poi conferma Bisseck al posto di Pavard che sederà, insieme "all'uomo del destino Frattesi" in panchina (entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni). "Torna anche Thuram, con Taremi come spalla. Anche Bastoni, indiziato per un possibile riposo visto che ha giocato anche a Torino, dovrebbe esserci, come Dimarco e Dumfries, Calhanoglu e Barella per conciliare il ritorno alla condizione migliore di tutti i titolarissimi". L'obiettivo è chiaro: "evitare in ogni modo infortuni grandi o piccoli e continuare a sognare uno scudetto che obiettivamente sembrava perso" e che oggi non lo è ancora, d'altronde, come si legge sul quotidiano milanese se è successo il gol di Acerbi al 93esimo... "può accadere anche altro. Che senso ha mettere limiti alla provvidenza proprio adesso che l'Inter sembra salita di nuovo sulla stessa nuvola che T'ha condotta prima a Istanbul e poi verso la seconda stella?".