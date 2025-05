Un gol dell'ex Retegui nel finale decide la sfida tra Genoa e Atalanta. Al Grifone non basta la doppietta di Pinamonti, la squadra di Vieira si fa raggiungere prima da Sulemana e poi da Maldini dopo essere andata in vantaggio per due volte. Nel finale il timbro del capocannoniere della Serie A.

L'Atalanta sale così a 74 punti, portandosi a -3 dall'Inter. Il Genoa, dopo il pari nel precedente turno con il Napoli, resta 13esimo a quota 40 punti.