Nelle ultime settimane, dopo il lungo periodo di attesa, l'Inter sta pian piano scoprendo Mehdi Taremi. L'iraniano sarà titolare in attacco questa sera contro la Lazio, come hanno confermato le prove di ieri ad Appiano nella rifinitura: una grossa occasione che l'ex Porto deve sfruttare anche per il futuro e per la finale di Champions League, dove potrebbe servire il contributo di tutti.

Intanto il Corriere dello Sport pone l'accento sulla nuova vita di Taremi, sottolineando che tutto è cambiato di colpo nella semifinale di ritorno contro il Barcellona, quando il 99 nerazzurro ha sostituito Lautaro ed è risultato decisivo per la qualificazione con l'assist vincente per Frattesi e non solo. Positiva anche la prova di Torino, dove ha conquistato un prezioso rigore. "È proprio per sfruttare questo momento positivo che Inzaghi sta pensando alla titolarità dell’ex punta del Porto anche per la partita di oggi, con il proposito di dargli continuità e permettergli di cavalcare l'onda positiva anche sul piano psicologico", scrive il quotidiano. L'ultima rete interista di Taremi (la terza stagionale) risale al 26 gennaio scorso a Lecce: la speranza del mondo nerazzurro è che possa esultare di nuovo stasera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!