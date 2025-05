Parlando in conferenza stampa prima del match di questa sera, Christophe Pellissier, allenatore dell'Auxerre, ha esaltato il Paris Saint-Germain di Luis Enrique: "Affrontiamo la squadra migliore d'Europa. Nessuno può resistergli in questo momento, spero che nessuno ci riuscirà il 31 maggio...", dice in riferimento alla finale di Champions League contro l'Inter: "Noi giocheremo, loro festeggeranno il loro titolo, quindi ci sarà una squadra molto forte di fronte a noi".