Intervenuto nel podcast OCW Sport, Luca Caldirola, difensore del Monza con un passato da capitano della Primavera dell'Inter, ha rivelato un particolare sulla sua 'infanzia' calcistica: "Da piccolino ero molto milanista, così come tutta la mia famiglia. Il mio idolo, come attaccante, era Van Basten, ma anche Roberto Baggio. Il primo osservatore, Pezzoni, mi voleva portare all’Inter, ma io ero milanista, quindi la prima reazione verso i miei genitori è stata ‘io all’Inter non vado’. Alla fine mi hanno convinto perché era un modo di provare qualcosa di diverso, di crescere un po’ e di andare via di casa. Anche se ero molto piccolo, avevo solo 7 anni“.