Lanciato in pompa magna in questi ultimi mesi, il Mondiale per Club fatica a trovare una risposta importante da parte dei tifosi: gli obiettivi di vendita di biglietti che la FIFA si era preposta sarebbero lontani. E per questa ragione i prezzi dei tagliandi per assistere al torneo sono in picchiata, come spiegato anche dalla stessa organiazzione in un report pubblicato da The Athletic: i biglietti per molte partite che coinvolgono grandi squadre europee, tra le quali anche quelle dell'Inter, sono in vendita a 30 dollari o a prezzi addirittura inferiori. Per provare a far coesiste una politica di prezzi popolari al raggiungimento degli obiettivi di vendita dei biglietti, la FIFA ha deciso di adottare un modello di pricing dinamico. Questo significa che quando la domanda per una partita è più alta, i prezzi cresceranno gradualmente, mentre quando la domanda è bassa, il prezzo rimarrà quello di base.

La FIFA, però, è ancora convinta di poter raggiungere l'obiettivo anche a ridosso della manifestazione alla quale manca ormai meno di un mese; contando anche sul fatto che negli Stati Uniti i tifosi tendono ad acquistare all'ultimo i biglietti per gli eventi sportivi. E questa tendenza poterebbe essere anche sospinta dal crescente interesse intorno alla competizione man man che ci si avvicina alle fasi finali.