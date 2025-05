Dopo il pareggio casalingo col Genoa, il Napoli di Antonio Conte è atteso domani sera in casa del Parma, dove la squadra di Cristian Chivu cercherà punti importanti per una lotta alla salvezza che non è ancora matematicamente scontata per nessuno. Alla vigilia della sfida, l'allenatore dei crociati presenta l'impegno da affrontare nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio: "È una finale come tutte le altre disputate finora. La mentalità, la preparazione, l'approccio alla partita rimane quello, trattiamo tutte le gare come una finale. Abbiamo preparato la sfida nella giusta maniera per essere all'altezza di quello che affronteremo domani" ha esordito Chivu.

Il Napoli si è giocato il pareggio settimana scorsa, domani viene a vincere. Cosa ti aspetti?

"Tutte le squadre affrontate hanno sempre voluto vincere, ovvio che a questo punti della stagione si giocano il campionato, ma anche noi ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una partita difficile per entrambe, bisogna gestire qualche emozioni in più. Siamo a fine stagione, dobbiamo gestire anche l'aspetto fisico. Non sarà semplice ne per loro né per noi. Siamo consapevoli dell'avversario che affronteremo domani, la forza di una squadra guidata da un allenatore che è un vincente. Dobbiamo essere al meglio, saper gestire i momenti e sfruttare quello che l'avversario concede, consapevoli che affrontiamo una squadra che si gioca un pezzo di scudetto e che deve vincere".

Il Parma ha fatto bene contro le big, questo la rincuora in vista delle ultime due sfide?

"Entriamo in campo sempre per fare del nostro meglio, questo è stato il mantra. Bisogna essere ottimisti, senza però guardare indietro a quello che è stato".

È l'ultima al Tardini, ha un messaggio per i tifosi?

"L'ultima volta che ho lanciato un appello è andata male, non voglio essere scaramantico. Li vogliamo allo stadio, come sempre stati nella nostra gestione. Speriamo di toglierci una bella soddisfazione dopo la partita. Vorrei ringraziarli, visto che sarà l'ultima volta che saremo al Tardini, per quello che hanno fatto per noi e speriamo che domani possano darci nuovamente quel qualcosa in più".