Valentin Castellanos sarà avversario dell'Inter domani sera a San Siro e per l'occasione viene intervistato ai microfoni de La Repubblica. L'attaccante della Lazio parte da una precisazione sulla finale di Champions League del prossimo 31 maggio: "Tiferò Inter. Per Lautaro e Correa, ma anche perché un trionfo del genere sarebbe importante per il calcio italiano. Sarà una partita bellissima da vedere, tosta da giocare".

Domani Inter-Lazio è decisiva per il campionato.

"Loro lottano per lo scudetto, sono fortissimi, ma noi vogliamo 6 punti in 2 gare per il quarto posto. Per la stagione che abbiamo disputato, meritiamo la Champions".

All'andata all'Olimpico finì 0-6.

"Riscattarci è una motivazione in più. Ho saltato quella partita e quella di Coppa Italia, non vedo l'ora di giocare questa sfida così importante. Di sicuro i napoletani faranno il tifo per noi".