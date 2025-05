Stasera, La Lazio si presenterà a San Siro per sfidare l'Inter con appena tre vittorie conquistate nelle ultime nove giornate di campionato. La curiosità è che tutti i successi della squadra di Marco Baroni sono arrivati in trasferta, tenendo sempre la porta inviolata (Empoli, Genoa e Atalanta). L’ultima volta in cui i biancocelesti hanno centrato la gioia piena per quattro volte di fila lontano dall'Olimpico nella competizione risale a novembre 2022, con Maurizio Sarri in panchina, anche in quell’occasione senza mai subire gol.