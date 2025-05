"Per la storia, dice Conte. Ma senza ansia, precisa Inzaghi. Dopo un testa a testa furioso, discese ardite e risalite, stanno per scendere dall’ottovolante. Due giornate ancora, centottanta minuti, e sarà scudetto". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport nell'incipit dell'articolo che inquadra la lotta scudetto tra Napoli e Inter per la quale, classifica alla mano, non si può ancora escludere l'eventuale spareggio.

In una stagione fatta di alti e bassi, entrambe le squadre hanno in comune "la continuità nella frequentazione dell’alta classifica", dove in stagione si è affacciata soltanto l'Atalanta. Il Napoli vuole il quarto tricolore per continuare a fare la storia, l'Inter continua a credere nel 21esimo titolo guidata dal condottiere Inzaghi. Un allenatore che, secondo la rosea, "ha la fama di aziendalista alla Allegri, ma è più divisivo tra i tifosi" perché "tanti che ora gli riconoscono l’impresa l’avrebbero cacciato volentieri nei momenti difficili". Ora è lì a giocarsi il campionato, mentre a fine mese per la sua Inter c'è in ballo una Champions League. Non male per un allenatore che si è costruito a piccoli passi, facendo gavetta alla Lazio tra settore giovanile e prima squadra per poi spiccare il volo a Milano. A caccia di nuovi traguardi.