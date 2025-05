E se davvero la soluzione per bloccare Erling Haaland fosse Francesco Acerbi? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport proiettandosi a Norvegia-Italia del prossimo 6 giugno, rispondendo anche che il ct azzurro Luciano Spalletti "è più che sfiorato dall’idea di richiamare il centrale nerazzurro all’ennesima resurrezione di una vita che di montagne ne ha scalate". Il centrale dell'Inter non gioca in Nazionale dal novembre 2023, Ucraina-Italia 0-0, ritorno dello spareggio per Euro 2024 e ora il suo nome potrebbe tornare nelle pre-convocazioni per le sfide contro Norvegia e Moldova. La lista a fine mese sarà ufficiale.

La rosea riporta poi la probabile lista di convocati azzurri per Norvegia-Italia (6 giugno, Oslo) e Italia-Moldova (9 giugno, Reggio Emilia) per le qualificazioni al Mondiale 2026, ricordando che i nomi dovrebbero essere comunicati il 30 maggio:

PORTIERI Donnarumma, Vicario, Meret

DIFENSORI Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Buongiorno, Calafiori e uno tra Acerbi, Comuzzo e Gabbia

ESTERNI Cambiaso, Politano, Dimarco, Udogie

CENTROCAMPISTI Ricci, Rovella, Tonali, Barella, Frattesi, Casadei (Mandragora, Pisilli)

ATTACCANTI Zaccagni, Raspadori, Maldini, Retegui, Kean, Lucca