Mkhitaryan recuperato e probabile titolare, Frattesi ancora ai box per un risentimento alla parete addominale. L'ex Sassuolo e Lautaro, conferma il Corriere dello Sport, saranno gli unici due indisponibili dell'Inter per il match di questa sera contro la Lazio. La formazione nerazzurra è praticamente fatta, con l'armeno che solo ieri si è allenato in gruppo: tanto quanto basta per superare Zielinski nel ballottaggio a centrocampo, completato da Calhanoglu e Barella.