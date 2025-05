"È importante e fondamentale ricordare l’impresa di 25 anni fa, perché non c’è futuro senza la nostra storia", ha detto Claudio Lotito a margine della cena per la celebrazione dei 25 anni dallo Scudetto del 2000 dei capitolini. Il patron della Lazio ha pure parlato della speranza di qualificazione in Champions League, obiettivo che passa anche dal prato del Meazza dove domenica prossima la squadra di Baroni sfiderà l'Inter.

Per la Champions League c’è ancora speranza:

"Ha un valore importante, sarebbe il coronamento di uno sforzo di tutti e della società, che ha investito su tante persone e che è convinta che attraverso l’organizzazione e il lavoro si possono raggiungere risultati importanti".

Poi ha aggiunto:

"Noi abbiamo cercato di coniugare il risultato economico con quello sportivo. Ricordo a tutti che la Lazio negli ultimi anni ha vinto 6 trofei, è tra quella che ha vinto più di tutti nonostante le difficoltà economiche. Questo significa che i risultati sportivi sono legati non solo alla questione economica ma a tanti elementi. Con la forza e la fame agonistica si ottengono i risultati e noi dobbiamo trasmettere queste prerogative alla squadra. Devono avere l’orgoglio e la responsabilità di sapere che ogni loro azione rappresenta migliaia di tifosi che vivono con passione le vicende della loro squadra del cuore e che certe volte anche si sacrificano".