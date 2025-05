Noto per aver vestito in Italia le maglie di Parma, Roma e Palermo, l'ex centrocampista brasiliano Fabio Simplicio si racconta in un'intervista per SportWeek. Dove parla delle sue numerose attività attuali, a partire da una società aperta con l'ex portiere giallorosso Doni e da un parco divertimenti a Sao Paulo: "Ma ho anche una catena di ristoranti, un centro estetico e delle quote di una società di calcio a Miami. Con me prima, tra i vari soci, c’era anche Emerson, il Puma".

RIpensando al suo passato calcistico, Simplicio forse fa capire di non avere alcun rimpianto, aggiungendo però: "Mi sarebbe piaciuto andare all’Inter con Mourinho, ero davvero vicino a trasferirmi a Milano".