A due giornate dalla fine i punti pesano il doppio, o forse anche di più. La Dinamo Zagabria di Sucic ha pareggiato 1-1 contro la Lokomotiva, nel derby di Zagabria, fornendo dunque al Rijeka, in campo domani contro l'Hajduk Spalato, il match point per vincere il campionato croato. Sucic è rimasto in campo per l'intero arco dell'incontro. Vantaggio con Kulenovic su rigore, pari beffardo al 73' messo a segno da Gorican.