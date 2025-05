Il Paris Saint-Germain, già campione di Francia, chiude il campionato con una vittoria agevole. I prossimi avversari dell’Inter in finale di Champions League hanno infatti piegato per 3-1 l’Auxerre, che era passata in vantaggio alla mezz’ora con un gol di Sinayoko.

Nella ripresa ribalta tutto il PSG: a segno Kvaratskhelia (doppietta) e Marquinhos, da segnalare anche un rigore fallito da Gonçalo Ramos. Con questo risultato il PSG chiude il campionato a 84 punti.