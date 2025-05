Intercettato da Sky Sport nel paddock del Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, il Fenomeno Ronaldo ha spiegato il perché della sua presenza in Italia: "Sono qua grazie a Moratti, sono venuto apposta solo per lui (per la festa di compleanno a sorpresa organizzata per l'80esimo compleanno dell'ex patron dell'Inter, ndr). E' la una persona migliore che abbia conosciuto nel mondo del calcio, ci tenevo tanto a esserci. Ora sono qui a vedere questo GP storico", le parole di Ronie.

Un pronostico per la finale di Champions?

"Speriamo bene, non dico altro. Vedo un'Inter che ha grandi possibilità perché sta giocando benissimo. La semifinale contro il Barcellona è stata da infarto, ma ce l'abbiamo fatta. Sarà una finale durissima contro un PSG che sta giocando benissimo, allenato da tecnico come Luis Enrique che è fortissimo. L'Inter ha tradizione, speriamo di vincere".

Chi è il Ronaldo della F1?

"Verstappen, Piastri... Ma speriamo che la Ferrari possa farci una bella sorpresa".

