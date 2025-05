La stagione è vicina al termine e nella sua fase cruciale ma l'Inter ha cominciato da tempo a pianificare il futuro, assicura Tuttosport. Prima della partenza per il Mondiale per Club l'obiettivo è sigillare il rinnovo di contratto fino al 2027 di Simone Inzaghi, poi si lavorerà su una rosa che non verrà stravolta.

Detto di Luis Henrique (RILEGGI QUI), TS ricorda che Petar Sucic sarà l'erede di Davide Frattesi e che per l'attacco piace tanto Ange-Yoan Bonny, valutato circa 20 milioni dal Parma. Una cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una giovane contropartita: il quotidiano sportivo torinese fa in questo senso i nomi di Valentin Carboni (chiamato a rimettersi in gioco dopo il lungo stop per la rottura del crociato) e di Francesco Pio Esposito, che i nerazzurri vorrebbero vedere alla prova in Serie A qualora lo Spezia fallisca la promozione nella massima serie.

L'Inter avrà anche un nuovo difensore, con i radar nerazzurri puntati soprattutto su Koni De Winter: il Genoa lo valuta una trentina di milioni, consapevole anche dell'interesse di alcuni club di Premier League. "Pure in questo caso però Ausilio e Baccin potrebbero far leva su una contropartita gradita ai rossoblù", si legge. Dato per certo, infine, il riscatto di Nicola Zalewski, con l'Inter che verserà 6 milioni nelle casse della Roma.

