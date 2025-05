Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è protagonista di un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Messaggero, dove, oltre a parlare della sua volontà di rimanere a lungo in biancoceleste malgrado le lusinghe della Premier League, parla della sfida di domenica sera contro l'Inter, cruciale anche per la squadra di Marco Baroni in chiave Champions League: "Serve un’impresa contro una squadra mostruosa, a un passo da Champions League e Scudetto. Ma questa Lazio ha l’anima in più da tirar fuori. Si è vista contro il Milan, la rivedrete a Milano".

Anche perché Rovella crede molto nella possibilità di approdare nell'Europa dei grandi la prossima stagione: "Il discorso è apertissimo, siamo tutti lì. Un club con questa storia deve andare minimo in Europa League, ma meritiamo la Champions. Vogliamo riprendere il percorso interrotto l’anno scorso contro il Bayern Monaco, e per farlo nelle ultime due giornate servono sei punti obbligati”.