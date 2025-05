Lucio è ricoverato da venerdì in un ospedale privato di Brasilia dopo aver subito un incidente domestico che gli ha provocato delle ustioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la causa è legata all'esplosione di un camino ecologico. Illesa la moglie Marilia Forgiani, insieme all'ex Inter al momento dell'accaduto.

Nel bollettino medico viene assicurato che "il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni" anche se "la guarigione sarà lunga", come spiegata alla stampa brasiliana la moglie di Lucio, ora ricoverato in terapia intensiva.