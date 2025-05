"Fino in fondo, senza rimpianti". È questo, secondo il Corriere dello Sport, l'imperativo che comanda in casa Inter a due giornate dalla fine del campionato e con una finale di Champions League sullo sfondo. Perché il discorso vale su entrambi i fronti, anche se il tricolore non dipende più solo dai nerazzurri ma anche da un eventuale nuovo stop del Napoli.

La situazione è cambiata di nuovo nell'ultimo weekend, dopo il pareggio del Genoa al Maradona che ha assottigliato il distacco tra prima e seconda ad un solo punto. Dopo il ko con la Roma, l'Inter sembrava sul punto di perdere tutto ma è comunque riuscita a rialzarsi: adesso mancano tre partite (spareggio permettendo...) per chiudere la stagione: stasera la Lazio, all'ultima giornata il Como e poi l'appuntamento di Monaco con il PSG. E conquistare almeno con un trofeo renderebbe la stagione più che positiva. Ieri, nel discorso pre allenamento, Inzaghi "ha insistito anche sul fatto che tutti ormai aspettano che lo scudetto finisca al Napoli - si legge -, che ora ha tutta la pressione sulle sue spalle, mentre l’Inter non ha più sostanzialmente nulla da perdere". Motivo per cui bisogna vincere e sperare, le uniche cose che i nerazzurri possono fare.